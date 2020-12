Feuer nahe Los Angeles treibt 25.000 Menschen in die Flucht

Schweiz und Tschechien öffnen Skigebiete - in Bayern bleibt Langlauf erlaubt

Bern: Die Schweiz will - trotz hoher Infektionszahlen - Skifahren über Weihnachten ermöglichen. Man rechne allerdings vor allem mit Inlandstouristen, teilte die Regierung mit. In den Skigebieten gelten bestimmte Hygiene-Vorgaben und die Kapazitäten in Zügen oder Kabinenbahnen müssen begrenzt werden. Auch in Tschechien dürfen die Skigebiete vom 18. Dezember an öffnen. Ministerpräsident Babis betonte aber: Der Wintersport solle den Einheimischen vorbehalten sein. Das Auswärtige Amt hat die Schweiz und Tschechien als Risikogebiete eingestuft - für Rückkehrer gelten entsprechende Quarantäneregeln. In Bayern bleibt Wintersportlern daher zunächst vor allem der Langlauf. Er soll für Indiviualsportler in freier Natur möglich bleiben, teilte das Gesundheitsministerium mit. In sich geschlossene Langlauf- oder Biathlonstrecken zu nutzen, ist allerdings verboten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.12.2020 19:00 Uhr