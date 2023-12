Feuer in psychiatrischer Klinik in Würzburg

Würzburg: Ein Brand in einer psychiatrischen Klinik der unterfränkischen Stadt hat zu einem Großeinsatz geführt. Das Feuer war am Vormittag in der geschlossenen Abteilung des Zentrums für seelische Gesundheit ausgebrochen. Dabei entwickelte sich starker Rauch. Die Feuerwehr rückte mit 85 Einsatzkräften, acht Notärzten und 20 Fahrzeugen an und brachte 18 Patienten und zwölf Klinik-Beschäftigte in Sicherheit. Eine Person wurde mit einer leichten Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo Würzburg ermittelt jetzt zur Brandursache.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.12.2023 15:00 Uhr