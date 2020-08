Feuer in Kalifornien konnten etwas eingedämmt werden

Experte sieht Nutzerzahlen der Corona-Warn-App kritisch

Berlin: In Deutschland haben sich in den vergangenen 24 Stunden offiziellen Angaben zufolge 782 Menschen neu mit dem Corona-Virus infiziert. Das sind deutlich weniger als in den vergangenen Tagen. Allerdings sind die Zahlen an den Wochenenden häufig niedriger, da viele Gesundheitsämter erst zu Beginn der neuen Woche ihre Daten an das Robert-Koch-Institut übermitteln. Gert Wagner, Mitglied des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen, sieht unterdessen die Nutzerzahlen der Corona-Warn-App kritisch: Damit sie wirklich etwas bringe, müsse sich die Zahl der Downloads verdoppeln, sagte er der "Welt am Sonntag". Wenn ein Infizierter auf einen Unbekannten treffe, liege die Wahrscheinlichkeit, dass beide die App installiert haben, rein rechnerisch bei sechs Prozent. Derweil ziehen viele Bundesländer schärfere Regeln für private Feste in Erwägung - auch Bayern. Staatskanzleichef Herrmann sagte, man beobachte die aktuellen Entwicklungen sehr genau und mit Sorge.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2020 11:00 Uhr