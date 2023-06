Feuer in Deutschlands größtem Freizeitpark Rust

Meldungsarchiv - 19.06.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rust: In Deutschlands größtem Freizeitpark - dem Europa-Park Rust - ist am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei berichtete am Abend von einem lokal begrenzten Brand, der inzwischen unter Kontrolle ist. Ein Großaufgebot der Feuerwehr sei im Einsatz. Augenzeugen berichteten von Rauchsäulen. Alle Besucher wurden aufgefordert, den Freizeitpark zu verlassen. Laut Polizei ist bisher nichts über verletzte Personen bekannt. Die Brandursache ist unklar. Im vergangenen Jahr hatten mehr als sechs Millionen Menschen den Europapark Rust nahe der deutsch-französischen Grenze besucht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2023 20:00 Uhr