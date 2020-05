Feuer in Bad Grönenbach richtet hohen Sachschaden an

Nachrichtenarchiv - 30.05.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Grönenbach: Ein Feuer in einem Sägewerk im Unterallgäu hat einen Sachschaden von mehr als einer Million Euro angerichtet. Wie die Polizei in Bad Grönenbach mitteilte, wurde eine Produktionshalle komplett zerstört. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden, rund 200 Feuerwehrleute waren daran beteiligt. Sie konnten ein Übergreifen auf andere Fertigungsstätten verhindern. Die Brandursache ist noch unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.05.2020 10:15 Uhr