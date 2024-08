Feuer bei Zwiebackhersteller Brandt richtet Millionenschaden an

Landshut: In der Stadt in Niederbayern ist in einer Lagerhalle des Zwiebackherstellers Brandt ein Feuer ausgebrochen. Rund 160 Feuerwehrleute waren bis in die Nacht mit den Löscharbeiten beschäftigt. Verletzt wurde bei dem Brand nach Angaben der Polizei niemand. Der Sachschaden geht in die Millionen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.08.2024 01:00 Uhr