Feuer auf riesiger Mülldeponie in Belgrad

09.08.2021 01:00 Uhr

Belgrad: Auf einer riesigen Mülldeponie in der Nähe der serbischen Hauptstadt ist ein Feuer ausgebrochen. Die städtischen Behörden forderten die Bewohner auf, ihre Fenster zu schließen und möglichst ihre Häuser nicht zu verlassen. Inzwischen ist das feuer unter Kontrolle. - Die Deponie in Belgrad ist die größte offene und unbewirtschaftete Mülldeponie in Europa. Täglich kommen dort mehr als 1500 Tonnen Hausmüll und 3000 Tonnen Bauschutt an. Seit Jahrzehnten trägt die Anlage in erheblichem Maße zu Luft-, Boden- und Wasserverschmutzung der Stadt bei. Derzeit ist eine neue Deponie mitsamt Müllverbrennungsanlage im Bau.

Quelle: BR24 Nachrichten, 09.08.2021 01:00 Uhr