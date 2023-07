Feuer auf Frachter vor niederländischer Küste wird schwächer

Meldungsarchiv - 28.07.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Den Haag: Das Feuer auf dem vor der niederländischen Küste in Brand geratenen Frachter wird schwächer. Das teilte die Küstenwache mit. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh. Sobald die Temperatur auf dem Schiff mit fast 4000 E-Autos abgekühlt ist, sollen Bergungsspezialisten den Frachter inspizieren. Ein entsprechender Plan soll heute erstellt werden. Wenn das Schiff dabei stabil genug ist, soll es an einen sicheren Ort geschleppt werden. Die Löscharbeiten sind schwierig, denn zu viel Wasser auf dem Frachter könnte ihn zum Kentern bringen. Bisher wurden die Seiten des 200 Meter langen Stahlkolosses durch Löschboote gekühlt. Gestern wurde die Kühlung aber unterbrochen, da zu viel Wasser in den Tanker geraten war. Dadurch bestand die Gefahr, dass das Schiff sinkt oder auseinanderbricht.

