Feuer-Anschlag in Geraer Straßenbahn ist offenbar Beziehungstat

Gera: In der thüringischen Stadt hat ein Mann in der Straßenbahn eine Frau mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Andere Fahrgäste stoppten die Bahn, der Fahrer kam der Frau mit einem Feuerlöscher zu Hilfe. Dem Täter gelang die Flucht. Inzwischen geht die Polizei offenbar davon aus, dass es sich um den Ehemann der 46-Jährigen handelt. Derzeit läuft in Gera eine großangelegte Fahndung, auch ein Foto des Gesuchten wurde veröffentlicht. Die Ermittler wiesen darauf hin, dass der Mann eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen könnte. Das Opfer erlitt bei dem Brandanschlag lebensgefährliche Verletzungen, die Frau wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 16:00 Uhr