Festwirte ziehen positive Bilanz der Erlanger Bergkirchweih

Erlangen: Die Festwirte sind mit dem diesjährigen Verlauf der Bergkirchweih sehr zufrieden. Wirtesprecher Helbig sagte dem BR, die Unwetter seien an Erlangen vorbeigezogen. Viele Familien hätten den Sonntagnachmittag für einen Besuch auf dem "Berch" genutzt. Nachdem am Freitagabend rassistische Parolen gebrüllt worden waren, ließen die Festwirte am Wochenende die musikalische Vorlage, das Lied "L'Amour Toujours", nicht mehr spielen. Heute Abend wird zum Abschluss der zwölftägigen Bergkirchweih das letzte Fass Bier beerdigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.05.2024 09:00 Uhr