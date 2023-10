Festredner werben zum Tag der Deutschen Einheit für Demokratie

Hamburg: Beim Festakt zum Tag der Deutschen Einheit hat der derzeitige Bundesratspräsident Tschentscher an die Verantwortung aller appelliert. Nicht Populismus und Polarisierung seien das Gebot der Stunde, sondern Gemeinsinn und Kooperation, so der Erste Bürgermeister von Hamburg. Nur ein starkes demokratisches Deutschland kann seinen Worten zufolge Verantwortung übernehmen für ein starkes Europa, das sich für Frieden, Demokratie und Menschenrechte einsetzt. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, mahnte in seiner Festrede, der Staat müsse seine Handlungsmuster selbstkritisch überprüfen und anpassen, um zukünftige Herausforderungen zu bestehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 17:00 Uhr