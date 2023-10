Festredner fordern zum Tag der Deutschen Einheit Gestaltungswillen

Hamburg: Bundeskanzler Scholz hat am Tag der Deutschen Einheit dafür geworben, neue politische Entwicklungen als Gelegenheit zur Gestaltung zu begreifen. Deutschland habe dem Mut der Ostdeutschen viel zu verdanken. Wörtlich sagte er: "Sie schenkten unserem Land seine Einheit in Frieden und Freiheit." Zuvor hatte Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher an den Gemeinsinn der Bürgerinnen und Bürger in Krisenzeiten appelliert. Nur ein starkes demokratisches Deutschland könne Verantwortung übernehmen für ein starkes Europa, das sich für Frieden, Demokratie und Menschenrechte einsetzt, sagte der amtierende Bundesratspräsident. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, bezog sich in seiner Rede auf das Grundgesetz - dieses mache es möglich, die Geschichte von Einigkeit und Recht und Freiheit weiterzuschreiben.

