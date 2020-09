Festnahmen wegen Doping-Verdachts nach der Tour de France

Bayern will Maskenpflicht ab Warnwert auch auf öffentlichen Plätzen

München: Nachdem die Corona-Infektionen in einigen Regionen Bayerns stark gestiegen sind, will die Staatsregierung den Kommunen bessere Gegenmaßnahmen ermöglichen. So soll etwa eine Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen greifen, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird. Am Vormittag wird das Kabinett die Rahmenbedingungen beschließen. Die Stadt München, die seit Tagen über dem Warnwert liegt, hat bereits eine Maskenpflicht für einige Plätze in der Innenstadt sowie Einschränkungen des öffentlichen Lebens angekündigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.09.2020 03:00 Uhr