Festnahmen wegen Brandsstiftung in Griechenland

Athen: Mehrere von Dutzenden Bränden in Griechenland gehen offenbar auf Brandstiftung zurück. Im Zusammenhang mit Feuern auf der Insel Euböa und in Zentralgriechenland wurden zwei Männer festgenommen. Einer gab zu, in den vergangenen Wochen insgesamt fünf Feuer gelegt zu haben. Die größten Brände bekämpfen Einsatzkräfte derzeit im Großraum Athen und an der Grenze zur Türkei. In der Region Evros brennt es seit acht Tagen, dort ist die Feuerfront kilometerlang, mindestens 20 Menschen sind dort ums Leben gekommen. Insgesamt meldeten die Behörden gestern mehr als 100 Brände im ganzen Land, die sich durch starken Wind schnell ausbreiten. Weil die griechischen Feuerwehrkräfte nicht ausreichen, helfen Flugzeuge und Einsatzkräfte aus zahlreichen europäischen Ländern bei der Brandbekämpfung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 21:00 Uhr