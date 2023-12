Festnahmen von mutmaßlichen Islamisten in Deutschland und anderswo

Berlin: Die Hinweise auf mögliche Anschläge in Europa mit islamistischem Hintergrund sind offenbar bei den Sicherheitsbehörden in Deutschland, Österreich und Spanien eingegangen. Daraufhin gab es offenbar bereits gestern eine Festnahme im Saarland sowie vier in Wien. Nach Angaben des ARD-Hauptstadtstudios war der Mann im Saarland den Behörden schon lange als Extremist bekannt. Er sowie die in Österreich festgenommenen Männer sollen laut Medienberichten aus Tadschikistan stammen. Auch in Spanien wird angeblich gegen mehrere Personen ermittelt. Sie sollen alle in Verbindung zur Terrororganisation ISPK stehen. Dabei handelt es sich um den regionalen Ableger des sogenannten Islamischen Staats in Afghanistan.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.12.2023 18:30 Uhr