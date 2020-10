Festnahmen nach linksextremistischer Droh-Kampagne

Nachrichtenarchiv - 30.10.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stuttgart: Nach einer mutmaßlich linksextremistisch-motivierten bundesweiten Drohkampagne haben Ermittler zwei Verdächtige gefasst. Wie das LKA in Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilten, handelt es sich um einen 38-jährigen Mann und eine 39-jährige Frau. Sie sollen seit vergangenem Dezember diverse Drohbriefe an Politiker und Behörden verschickt haben. Außerdem sollen sie einen Brandsatz am Haus des Fleischfabrikanten Tönnies deponiert haben. Die Schreiben gingen unter anderem an Bundesinnenmister Seehofer und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmamnn.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.10.2020 11:15 Uhr