Festnahmen nach dem Tod von 18 Flüchtlingen in Bulgarien

Nachrichtenarchiv - 18.02.2023 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lokorsko: Nach dem Tod von 18 Flüchtlingen in einem Lkw in Bulgarien hat die Polizei sieben Verdächtige festgenommen. Darunter ist nach Angaben eines Regierungsvertreters auch der mutmaßliche Anführer des Schlepperrings. Neben dem abgestellten Lastwagen waren gestern die Leichen von 18 Afghanen entdeckt worden, die über die Türkei nach Westeuropa gelangen wollten. Insgesamt waren 52 Menschen in dem Lastwagen, 34 Überlebende kamen ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen waren die Opfer erstickt. Anwohner hatten den Lkw in einem Dorf rund 20 Kilometer von Sofia entfernt entdeckt und die Polizei alarmiert. Nach Krankenhaus-Angaben erlitten mehrere der Überlebenden Kohlenmonoxid-Vergiftungen, weil sie in dem schlecht isolierten Lkw Auspuffgase eingeatmet hatten. Die Menschen hätten nur wenig Sauerstoff bekommen und seien schwer dehydriert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2023 17:00 Uhr