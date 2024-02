Festnahmen in Russland bei Kriegsgedenken und Trauer um Nawalny

Moskau: Zum Gedenken an den Angriff auf die Ukraine und den verstorbenen Kremlkritiker Nawalny haben Menschen in mehreren russischen Städten Blumen niedergelegt. Dabei gab es Festnahmen. Das unabhängige Portal OVD-Info berichtete von 32 Festnahmen in neun Städten. Einigen Festgenommenen seien die Telefone weggenommen worden. Festnahmen gab es auch bei einer Aktion von Frauen, die vom Kreml die Rückkehr ihrer bei einer Mobilmachung von Reservisten zum Krieg einberufenen Männer forderten.

