Festnahmen in Belarus - Oppositionspolitikerin nach Polen geflohen

Nachrichtenarchiv - 06.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: In Belarus haben Sicherheitskräfte mindestens 30 Demonstranten festgenommen. Die Studenten hatten in Minsk gegen die umstritttene Wiederwahl von Präsident Lukaschenko protestiert. Später demonstrierten Tausende Frauen die unter anderem riefen: "Hände weg von den Kindern". Die prominente belarussische Oppositionspolitikerin Olga Kowalkowa ist zur Ausreise gedrängt worden und hält sich nun in Polen auf. Kowalkowa sagte, sie sei nach ihrer Festnahme in der vergangenen Woche von belarussischen Sicherheitskräften bedroht und dann zur polnischen Grenze gebracht worden. In dem Auto haben sie am Boden liegen müssen. Kowalkowa gehört dem Wahlkampfteam der Oppositionsführerin Tichanowskaja an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.09.2020 01:00 Uhr