Festnahmen im Zusammenhang mit unrechtmäßig beantragten Corona-Hilfen in Hamburg und Berlin

Nachrichtenarchiv - 11.11.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: In der Hansestadt und in Berlin sind fünf Personen festgenommen worden, weil sie monatelang zu Unrecht Corona-Hilfen des Bundes in Millionenhöhe beantragt haben sollen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hamburg mitteilten, soll es sich um Subventionen in Höhe von 6,4 Millionen Euro handeln. Im Zuge der Ermittlungen wurden demnach in beiden Städten 18 Objekte durchsucht. Dabei wurden unter anderem Mobiltelefone, Computer und Speicherkarten sichergestellt. Die fünf Verdächtigen, die nun in Untersiúchungshaft sitzen, sollen laut den Angaben zwischen Januar und September dieses Jahres Sofort- und Überbrückungshilfen für nicht am Markt aktive Unternehmen gestellt haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2021 13:00 Uhr