Festnahmen bei Nawalny-Protesten im Osten Russlands

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Bei Protesten gegen die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Nawalny ist es offenbar zu ersten Festnahmen gekommen. Auf Videos von Aktivisten ist zu sehen, wie Polizisten in Chabarosk auf Demonstranten einschlagen und sie in Gefangenentransporter stecken. Die Großstadt ist wegen der Zeitverschiebung Moskau sieben Stunden voraus. Auch in den Städten Wladiwostok und Irkutsk versammelten sich trotz eisiger Temperaturen Hunderte Demonstranten. Sie skandierten "Wir sind die Macht" und "Putin ist ein Lügner". Die Anhänger des Kremlkritikers Nawalny haben für heute in 70 russischen Städten zu Protesten aufgerufen. Die Behörden hatten zuvor mit hohen Strafen gedroht für die Teilnahme an den nicht genehmigten Kundgebungen. Nawalny war nach seiner Rückkehr aus Deutschland in einem umstrittenen Eilverfahren zu 30 Tagen Haft verurteilt worden. Auch viele seiner Mitstreiter wurden mittlerweile festgenommen, etwa seine Pressesprecherin Jarmysch.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 08:45 Uhr