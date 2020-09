Festnahmen bei Demonstration in Minsk

Nachrichtenarchiv - 26.09.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Minsk: Bei einer Demonstration der belarussischen Opposition in der Hauptstadt hat die Polizei mehr als zehn Menschen festgenommen. Die Opposition wirft Präsident Lukaschenko vor, er sei durch Wahlbetrug wieder ins Amt gekommen. Seit der Wahl im August kommt es in Belarus immer wieder zu Protesten, heute gingen hunderte Frauen auf die Straße. Die EU erkennt die Abstimmung nicht an und plant Sanktionen gegen etwa 40 Regierungsvertreter, auch gegen Lukaschenko selbst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.09.2020 15:00 Uhr