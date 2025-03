Festnahmen bei Demo zum Weltfrauentag in Istanbul

Istanbul: In der türkischen Metropole hat die Polizei offenbar hat mehr als 100 Menschen festgenommen. Sie hatten sich an Demonstrationen zum Weltfrauentag beteiligt, die seit Jahren in Istanbul verboten sind. Die offizielle Begründung: Die Versammmlungen könnten die öffentliche Ordnung und den gesellschaftlichen Frieden gefährden. Nach Angaben der Demo-Organisatoren wurden die Festgenommenen verhört und inzwischen fast alle wieder freigelassen. Auch in anderen Städten in der Türkei waren gestern Menschen unter anderem gegen Gewalt an Frauen auf die Straße gegangen.

