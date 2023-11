Festnahme nach Brand in Asylunterkunft in Reit im Winkl

Reit im Winkl: Nach dem Brand in einer oberbayerischen Asylunterkunft hat die Polizei einen Bewohner festgenommen. Wie sie mitteilte, ist der 32-Jährige dringend tatverdächtig, das Feuer gelegt zu haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Über Hintergründe und Motiv kann die Polizei bislang keine Angaben machen. Der Brand in dem ehemaligen Gasthof nahe der Winklmoosalm hatte gestern zu einem Großeinsatz geführt. Die 26 Bewohner der Asylunterkunft konnten sich in Sicherheit bringen. Eine Polizistin wurde leicht verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2023 18:00 Uhr