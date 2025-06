Festnahme mit Verdacht auf Brandstiftung nach Feuer in Hamburger Klinik

Hamburg: Nach dem tödlichen Brand im Marienkrankenhaus in Hamburg-Hohenfelde gibt es neue Erkenntnisse. Die Polizei hat einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst. Ermittler der Mordkommission nahmen im Krankenhaus einen 72-jährigen Patienten vorläufig fest. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen besteht der dringende Verdacht, dass er das Feuer in der vergangenen Nacht absichtlich gelegt hat. Bei dem Brand in der geriatrischen Station sind drei Männer ums Leben gekommen, eine weitere Person schwebt in Lebensgefahr. Mehr als 30 Patienten wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Die Feuerwehr war mit über 200 Kräften bis in die Morgenstunden im Einsatz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2025 19:00 Uhr