Festnahme in der Maskenaffäre um Nüßlein und Sauter - Ermittlungen in Thüringen

Kirchen dürfen Präsenzgottesdienste an Ostern abhalten

München: Viele Kirchen in Bayern wollen zwischen Gründonnerstag und Ostermontag Präsenzgottesdienste anbieten. Die Bundesregierung hatte ihre Bitte an die Kirchen zurückgezogen, über Ostern auf Online-Angebote auszuweichen. Auch die bayerische Staatsregierung einigte sich mit der katholischen und evangelischen Kirche sowie mit der israelitischen Kultusgemeinde darauf, Präsenzgottesdienste uneingeschränkt zuzulassen. Allerdings gilt in Bayern in Kommunen mit einer Inzidenz über 100 eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr - so auch in der Osternacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.03.2021 23:00 Uhr