Festnahme im Fall vergifteter Getränke in Münchner Supermärkten

25.000 Menschen demonstrieren allein in München gegen Rassismus

München: In vielen deutschen Städten sind heute Menschen aus Protest gegen Rassismus auf die Straße gegangen. Die größte Demonstration fand nach Angaben der Polizei in München statt: Auf dem Königsplatz und Umgebung versammelten sich demnach 25.000 Menschen. Sie stimmten "Black Lives Matter“-Sprechchöre an und erinnerten an den getöteten Schwarzen George Floyd. In Nürnberg kamen rund 5.000 Menschen auf die Wöhrder Wiese, um gegen Polizeigewalt zu protestieren, in Augsburg waren es 3.000 Teilnehmer im Wittelsbacher Park. Auch in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Mannheim und Stuttgart fanden Demonstrationen gegen Rassismus statt. Viele der Teilnehmer kamen wie von den Veranstaltern gewünscht schwarz gekleidet. An mehreren Orten knieten Menschen 8 Minuten und 46 Sekunden - so lange wie ein Polizist Floyd sein Knie in den Nacken gedrückt hatte, bis dieser sein Bewusstsein verlor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.06.2020 19:45 Uhr