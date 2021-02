Festjahr "1.700 Jahre jüdisches Leben" ist eröffnet

Nachrichtenarchiv - 22.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Zum Auftakt des Festjahres "1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland" haben Vertreter des Judentums und Politiker den Beitrag von Juden zur deutschen Geschichte gewürdigt. Bundespräsident Steinmeier betonte in seiner Rede in der Kölner Synagoge, das Judentum habe entscheidend zum Aufbruch Deutschlands in die Moderne beigetragen. Er mahnte gleichzeitig, sich dem Antisemitismus entgegenzustellen. Bundesweit sind rund 1.000 vor allem kulturelle Veranstaltungen geplant.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.02.2021 02:00 Uhr