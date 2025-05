Festgenommene räumt nach Messerattacke in Hamburg Tat ein

Hamburg: Die Frau, die am Freitag im Hamburger Hauptbahnhof mehrere Menschen mit einem Messer verletzt hat, hat die Tat vor dem Haftrichter zugegeben. Das teilte eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft Hamburg mit. Die 39-Jährige hatte an einem Bahnsteig wahllos auf Reisende eingestochen. Vier befanden sich zunächst in Lebensgefahr, ihr Zustand hat sich mittlerweile aber stabilisiert. Insgesamt wurden laut Polizei 18 Menschen verletzt. Die Frau wurde nach einer richterlichen Anordnung in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 14:00 Uhr