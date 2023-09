Festgenommene nach Ausschreitungen bei Eritrea-Festival wieder frei

Stuttgart: Nach den Ausschreitungen in Stuttgart am Rande einer Eritrea-Veranstaltung sind die meisten der 228 Festgenommenen wieder frei. Nach Angaben der Ermittler laufen gegen sie Strafverfahren wegen schweren Landfriedensbruchs, einer kam in Untersuchungshaft. Bei den Krawallen waren Befürworter und Gegner des Regimes in Eritrea aneinander geraten. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, unter ihnen 27 Polizisten. Landesinnenminister Strobl will heute mit Stuttgarter Polizisten sprechen und sich über den Einsatz informieren.

