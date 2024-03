Festgenommene Männer sind keine Ex-RAF-Terroristen

Berlin: Die Fahndung nach den beiden früheren RAF-Mitgliedern Staub und Garweg geht weiter. Das hat eine Sprecherin des federführenden Landeskriminalamts Niedersachsen bestätigt. Demnach handelt es sich bei den beiden Männern, die heute in Berlin vorläufig festgenommen wurden, nicht um Staub und Garweg. Inwiefern diese zwei Personen in Zusammenhang mit der RAF-Fahndung stehen, sei Gegenstand der Ermittlungen, heißt es. Der heutige Großeinsatz wurde wenige Tage nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Klette durchgeführt. Staub, Garweg und Klette waren vor über 30 Jahren untergetaucht. Alle drei gehörten der dritten Generation der früheren linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee-Fraktion an. Zuletzt sollen sie einige Geldtransporter überfallen haben, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 16:00 Uhr