Festakt zum Tag der Deutschen Einheit hat begonnen

Nachrichtenarchiv - 03.10.2022 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erfurt: Zum Tag der Deutschen Einheit sind Spitzenvertreter aus Politik und Gesellschaft zu einem Festakt in der Landeshauptstadt Thüringen zusammengekommen. Ministerpräsident Ramelow sagte in seiner Rede, der Osten habe einen unglaublich guten Entwicklungsprozess genommen. Aber das Verhältnis zwischen Ost und West sei nicht spannungsfrei. Es gelte daher, zu einem Miteinander auf Augenhöhe zu kommen. Ob Corona-Pandemie oder Energie-Knappheit: Die Krisen der Zeit zeigten, was vorher schon nicht gestimmt habe, so Ramelow. Auf diesen Punkt müsse man den Blick richten. Die Wunden der Wiedervereinigung seien bis heute spürbar, sagte der Linken-Politiker weiter. Beim ökumenischen Gottesdienst hatte der evangelische Bischof Kramer zuvor in seiner Predigt für ein Miteinander ohne Gewalt geworben. An den Feierlichkeiten in Erfurt nehmen auch Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz teil. Thüringen hat aktuell den Bundesratsvorsitz und ist deshalb Gastgeber.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2022 12:45 Uhr