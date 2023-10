Festakt zum "Tag der Deutschen Einheit" beschwört Zusammenwachsen

Hamburg: Unter dem Motto "Horizonte öffnen" hat in der Elbphilhramonie der Festakt zum Tag der deutschen Einheit begonnen. Erster Redner vor 1.300 Gästen war Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher. Der SPD-Politiker erinnerte an das historische Ereignis vor 33 Jahren. Zwar dauere das Zusammenwachsen noch an - die Einheit sei aber in großen Teilen geglückt. Tschentscher forderte dazu auf, die Herausforderungen der Zeit weiter gemeinsam zu gestalten. Zuvor hatten Kirchenvertreter in einem ökumenischen Gottesdienst im Hamburger Michel zu Zuversicht angesichts der anstehenden Aufgaben aufgerufen. Redner aus Religion und Wissenschaft sprachen sich für einen Aufbruch aus: gegen Klimawandel, für eine einheitliche europäische Migrationspolitik und für mehr Toleranz.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 13:00 Uhr