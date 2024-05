Fest der Demokratie wird in Berlin fortgesetzt

Berlin: Mit weiteren politischen Dialogrunden wird heute das Demokratiefest zum 75. Jahrestag des Grundgesetzes fortgesetzt. In Berlin stellen sich unter anderem Bundeswirtschaftsminister Habeck und Bundestagspräsidentin Bas den Fragen der Öffentlichkeit. In Bonn, wo das Grundgesetz am 23.Mai 1949 verkündet wurde, findet im ehemaligen Regierungsviertel ein Fest der Demokratie statt. Auch in anderen Städten sind Veranstaltungen geplant. Den Abschluss der dreitägigen Feier in Berlin bildet morgen ein Konzert - unter anderem mit den Fantastischen Vier und der Sängerin Lena Meyer-Landrut.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 06:00 Uhr