Ferrari-Pilot Leclerc siegt bei Großem Preis von Australien

Papst ruft zu österlicher Waffenruhe in der Ukraine auf

Rom: Papst Franziskus hat an Russland und die Ukraine appelliert, an Ostern eine Waffenruhe zu vereinbaren. Dies solle aber nicht geschehen, um aufzurüsten und den Kampf wieder aufzunehmen, sondern um durch echte Verhandlungen Frieden zu schaffen, sagte er bei seiner Palmsonntagspredigt vor tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. Mit Blick auf die anhaltenden Kämpfe sprach er von absurden Grausamkeiten in der Ukraine und rief zu Vergebung und Feindesliebe auf. Auch Erzbischof Marx stellte in seiner Predigt den Krieg in der Ukraine in den Mittelpunkt und warnte vor Hochrüsten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2022 14:00 Uhr