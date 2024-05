Fernzüge der DB sollen pünktlicher werden

Berlin: Die Deutsche Bahn hält für dieses Jahr an ihren Zielen in Sachen Pünktlichkeit fest. Konzernchef Lutz sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", trotz eines schwaches Starts in diesem Jahr wolle er noch die Wende schaffen. In den ersten vier Monaten seien nur etwa 65 Prozent der Fernzüge pünktlich gewesen, räumte Lutz ein, damit könne man nicht zufrieden sein. Als Ziel gab er 70 Prozent an. Ab 2028 sollen nach seinen Worten 80 Prozent der Züge ihr Ziel ohne Verspätung erreichen. Die schwache Pünktlichkeit führt die Bahn in erster Line auf das marode Schienennetz zurück. Daher sollen in diesem Jahr ganze Korridore komplett gesperrt und saniert werden. Das erste Großvorhaben ist die Trasse zwischen Frankfurt und Mannheim.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 15:00 Uhr