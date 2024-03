Fernsehwelt trauert um verstorbenen Schauspieler Fritz Wepper

München: Die Fernsehwelt trauert um den Schauspieler Fritz Wepper. Er ist mit 82 Jahren in einem Münchner Hospiz gestorben. Eine seiner bekanntesten Rollen war die des Assistenten Harry Klein in "Derrick". Ab 2002 übernahm Wepper die Rolle des Bürgermeisters Wolfgang Wöller in der Serie "Um Himmels Willen". 20 Jahre lang lag er mit den Nonnen einer fiktiven bayerischen Stadt im Dauerclinch. International für Aufsehen sorgte Wepper in der Musicalverfilmung "Cabaret" an der Seite von Liza Minnelli. Er spielte einen Juden, der aus Angst vor Ausgrenzung seine Religion verheimlichte.

