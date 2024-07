Fernsehübertragungen der EM-Halbfinalspiele stehen fest

Köln: Die beiden Halbfinalspiele der Fußball-Europameisterschaft werden am Dienstag vom ZDF und am Mittwoch von der ARD übertragen. Darauf haben sich die Sender verständigt. Am Dienstag trifft Spanien in München auf Frankreich, am Mittwoch findet die Partie zwischen England und den Niederlanden in Dortmund statt. Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 12:00 Uhr