Fernsehkrimi-Preis geht an Polizeiruf-Folge des MDR

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Der Deutsche Fernsehkrimi-Preis geht heuer an eine Folge der ARD-Reihe "Polizeiruf 110". Wie die Organisatoren des Fernsehkrimi-Festivals mitteilten, erhält die Auszeichnung die Produktion des MDR "An der Saale hellem Strande". Zur Begründung heißt es, der Film zeige präzise recherchierte Charaktere, denen man anmerke, was die Zeit vor und nach der Wiedervereinigung mit ihnen gemacht habe. Mit einem Sonderpreis für die Gesamtleistung wird das Team vor und hinter der Kamera von "Polizeiruf 110 – Bis Mitternacht" des Bayerischen Rundfunks geehrt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 23:00 Uhr