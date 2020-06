Ferienstart bringt Küsten starken Besucherzustrom

Berlin: Mit dem Beginn der Sommerferien in gleich sechs Bundesländern sind an Deutschlands Küsten deutlich mehr Besucher unterwegs. Der ein oder andere Badeort stieß bereits an seine Kapazitätsgrenzen. So waren zum Beispiel in den holsteinischen Urlaubsorten Scharbeutz und Haffkrug an der Ostsee bereits am Mittag die Kapazitäten für Parkplätze und Strand erschöpft Das niedersächsische Nordseebad Dangast war zum Auftakt der Feriensaison ebenfalls gut ausgelastet. Der bayerische Ministerpräsident Söder rief zur Vorsicht auf und warnte vor einer zweiten Corona-Welle noch vor dem Herbst, also noch früher als befürchtet. In einer Videobotschaft sagte er, man dürfe nicht riskieren, dass es dann überall regionale Lockdowns gebe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.06.2020 20:00 Uhr