Feneberg siegt vor Gericht

Das Wetter: teils regnerisch, teils trocken

Das Wetter in Bayern: In Teilen Nordbayerns lebhafter Wind und viele Wolken; in Franken vereinzelt Regen. Sonst meist trocken bei 6 bis 12 Grad. Nachts teils länger anhaltend Regen, später teils bis in tiefere Lagen in Schnee übergehend; Glättegefahr. Tiefstwerte um 2 Grad. Die Aussichten bis Montag: Meist bewölkt oder trüb und zeitweise Schnee dabei windig, nur südlich der Donau am Sonntag sonnige Abschnitte.Tiefstwerte -8 bis +1 Grad, Höchstwerte -2 bis +4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 12:00 Uhr