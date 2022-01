Felswand in Brasilien stürzt auf Touristenboote

Nachrichtenarchiv - 09.01.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rio de Janeiro: Im Südosten Brasiliens ist eine Meter hohe Felswand auf mehrere Touristenboote gestürzt. Mindestens sieben Menschen wurden getötet, 30 verletzt und drei werden noch vermisst. Videos in den sozialen Medien zeigen, wie sich die Gesteinsmassen in dem Canyon am Furnas-See lösen und auf die drei Boote stürzen. Nach Angaben der Feuerwehr haben die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage das Unglück begünstigt. Der Furnas-See, etwa 300 Kilometer von Belo Horizonte entfernt, gilt wegen seines grün leuchtenden Wassers und seiner spektakulären Felswände als Touristenmagnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2022 12:00 Uhr