Felßner will bei Agrardiesel nicht nachgeben

München: Der Bayerische Bauernverband will in Sachen Agrardiesel vorerst keine Kompromisse machen. Präsident Felßner sagte dem BR heute früh, die Steuervergünstigung müsse erhalten bleiben, da gebe man keinen Millimeter nach. Dahingehende Äußerungen vom Deutschen Bauernverband seien missverstanden worden, so Felßner. Wenn es tatsächlich zu höheren Preisen für Diesel kommen sollte, müsse es massive Kompensationen an anderer Stelle geben. So sollten Biokraftstoffe gänzlich steuerfrei gestellt werden - dies wäre auch ein Schritt hin zu mehr Klimaschutz, so Felßner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 09:15 Uhr