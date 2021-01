Felix Loch wird Zweiter bei der Rodel-WM am Königssee

Das Wetter: Vielerorts Regen oder Schnee, bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag von Unterfranken bis zum Bayerischen Wald Schneefall, sonst vielerorts Regen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hochwassergefahr durch Tauwetter und Regen im Allgäu und am Alpenrand. Temperaturen zwischen minus 4 und plus 6 Grad. In der Nacht Niederschläge langsam in Schnee übergehend; Straßenglätte. Tiefstwerte minus 6 bis plus 4 Grad. Morgen nur in Alpennähe etwas Regen oder Schneeregen. Am Montag und Dienstag meist bewölkt und gebietsweise Regen, am Montag im Norden auch Schneeregen. Höchstwerte 0 bis 7, am Dienstag etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2021 15:00 Uhr