Feiertage am Wochenende sollen laut DGB Bayern nachgeholt werden

München: Der DGB Bayern fordert, dass die auf ein Wochenende fallenden Feiertage nachgeholt werden. Der Vorsitzende des DGB Bayern, Stiedl, schlägt vor, dass der freie Tag an dem ersten Werktag nach dem Feiertag nachgeholt werden soll. Die gesetzlichen Feiertage dienen laut DGB neben dem Gedenken und der kulturellen Besinnung heutzutage vor allem auch der Erholung. In anderen Ländern wie in Spanien oder den USA gibt es Stiedl zufolge bereits eine entsprechende Regelung.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.01.2024 12:15 Uhr