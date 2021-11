Feierlichkeiten zum Volkstrauertag beginnen

Berlin: Deutschland gedenkt heute am Volkstrauertag der Kriegstoten und der Opfer von Gewaltherrschaft. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wird in Kürze auf dem jüdischen Friedhof in Berlin Weißensee einen Kranz niederlegen. Anschließend gibt es eine Zeremonie am Ehrenmal der Bundeswehr im Berliner Bendlerblock. Am Mittag kommen Bundespräsident Steinmeier und Vertreter anderer Verfassungsorgane zur Zentralen Gedenkstätte der Neuen Wache in Berlin. Anschließend wird Steinmeier eine Rede im Bundestag halten. Der Volkstrauertag findet immer zwei Wochen vor dem ersten Advent statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2021 08:00 Uhr