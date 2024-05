Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes gehen weiter

Berlin: Mit dem dreitägigen "Demokratiefest" gehen die Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum des Grundgesetzes heute weiter. Rund um das Kanzleramt in Berlin sollen damit auch Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit bekommen, ihre Verfassung zu zelebrieren. Auf verschiedenen Bühnen finden etwa Diskussionsrunden statt, es gibt aber auch Musik- und Theateraufführungen. Am Nachmittag wird sich Bundeskanzler Scholz den Fragen der Öffentlichkeit stellen. Ähnliche Gesprächsrunden sind auch mit Bauministerin Geywitz, Arbeitsminister Heil und Bundesratspräsidentin Schwesig geplant. Bei der Abschlussveranstaltung am Sonntagabend sollen die Sängerin Lena Meyer-Landrut und die Band "Die Fantastischen Vier" auftreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2024 11:00 Uhr