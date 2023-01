Feierlichkeiten zu 60. Jubiläum des Elysée-Vertrags beginnen

Kurzmeldung ein/ausklappen Russlands Parlamentschef warnt vor Kampfpanzer-Lieferungen

Moskau: Der russische Parlamentspräsident Wolodin hat für den Fall von Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine vor einer "Tragödie weltweiten Ausmaßes" gewarnt. In seinem Telegram-Kanal schrieb Wolodon, Russland werde noch mächtigere Waffen einsetzen, falls die USA und die Staaten der Nato Waffen an Kiew lieferten, die dafür genutzt werden könnten, Gebiete zurückzuerobern. Zuvor hatte der Bundesverteidigungsminister Pistorius der "Bild am Sonntag" gesagt, man sei mit den internationalen Partnern, allen voran mit den USA, in einem sehr engen Dialog zur Export-Frage. Auf der Ukraine-Konferenz am Donnerstag in Ramstein war eine Entscheidung über die Lieferung deutscher Leopard-Panzer vertagt worden. Pistorius hatte aber erklärt, Deutschland bereite sich darauf vor, in dem es Verfügbarkeit und Stückzahl dieser Panzer prüfe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2023 12:00 Uhr