Feierlichkeiten in Hamburg zum Tag der Deutschen Einheit

Hamburg: Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden heute in der Hansestadt ihren Höhepunkt. Zur Stunde beginnt in Hamburgs Hauptkirche Sankt Michaelis ein ökumenischer Gottesdienst. Danach schließt sich der zentrale Festakt in der Elbphilharmonie an, zu dem etwa 1.300 Gäste erwartet werden. Unter ihnen sind auch Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier. Die Festreden werden von Hamburgs Erstem Bürgermeister Tschentscher sowie dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Harbarth, gehalten. Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit finden stets in dem Bundesland statt, das den Vorsitz im Bundesrat hat. Derzeit ist das Hamburg. - Auch in Bayern gibt es diverse Veranstaltungen, unter anderem in dem einst geteilten oberfränkischem Dorf Mödlareuth sowie in Aschaffenburg in Unterfranken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 10:00 Uhr