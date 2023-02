Fehlende Wahlbriefe in Berlin sind ausgezählt

Kurzmeldung ein/ausklappen Lufthansa bringt IT am Frankfurter Flughafen wieder in Gang

Frankfurt am Main: Die Lufthansa hat nach dem Ausfall ihre IT am Frankfurter Flughafen wieder in Gang gebracht. Ein Sprecher sagte, die Systeme würden wieder hochgefahren und der Flugplan stabilisiere sich allmählich. Nach seinen Worten starten inzwischen auch wieder Flugzeuge in Frankfurt. Bereits am frühen Nachmittag waren erste Landungen wieder möglich. Der Flughafen war zwischenzeitlich für Anflüge gesperrt worden, um eine Überfüllung zu vermeiden. Die Lufthansa bittet Passagiere darum, sich auch weiterhin vor der Anreise zum Flughafen über den aktuellen Stand zu informieren; es könne immer noch zu Annullierungen kommen. Die Auswirkungen auf den Flugebtreib am Münchner Flughafen waren geringer als erwartet. Ausgelöst hatte das Chaos eine Panne bei Gleisarbeiten in Frankfurt. Dabei wurde ein Glasfaserkabel der Telekom durchtrennt. Es wurde mittlerweile repariert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 17:00 Uhr